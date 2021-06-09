

В первом квартале 2021 года ПИИ в Грузию снизились на 28,3%

09.06.2021 14:07





Согласно данным Национальной службы статистики Грузии (Сакстат), прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в первом квартале 2021 года снизились на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



В первом квартале 2021 года было инвестировано 125,4 млн. долларов США. Причинами снижения показателей Сакстат называет сокращение реинвестиций и переход нескольких предприятий в собственность резидентов Грузии.



Только в первом квартале 2009 года было инвестировано менее 125 млн. долларов. Из поступивших в первом квартале инвестиций 71 млн. долларов был реинвестирован, и только 27,6 млн. долларов были вложены в капитал.



Большинство прямых иностранных инвестиций поступило из следующих стран:



Великобритания — 88,4 млн. долларов

Россия — 31,9 млн. долларов

Турция — 24,5 млн. долларов.

Чехия — 14,1 млн. долларов

Объединенные Арабские Эмираты — 12,8 млн. долларов.

В первом квартале 2021 года наибольшее поступление прямых иностранных инвестиций наблюдалось в финансовом секторе — 93,9 млн. долларов. Эта сумма составляет 74,9% от общего объема прямых иностранных инвестиций. На втором месте оказался энергетический сектор — 35,5 млн. долларов США (28,3%), на третьем месте значится обрабатывающая промышленность — 27,9 млн. долларов США (22,2%).



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