

Всемирный банк ожидает роста экономики Грузии на 6%

09.06.2021 14:27





Всемирный банк сегодня опубликовал обновленный прогноз экономического роста Грузии. Вместо 4,3% организация ожидает в этом году рост экономики Грузии на 6%.



Ожидается, что обновление прогноза Всемирного банка связано с зафиксированным в апреле ростом в 44,8%.



Согласно новому отчету, ВБ ожидает 5% экономического роста в Грузии в 2022 и 2023 годах.



На днях стало известно, что правительство Грузии изменит целевой показатель экономического роста в этом году на 6,5% вместо 4,3%. Кроме того, бюджет планируется скорректировать с учетом более высокой экономической активности.



Всемирный банк обновил свой прогноз экономического роста и в регионе - ожидается рост - в Армении на 3,4%, в Азербайджане – на 2,8%, в Турции - на 5%, в России - на 3,2%, в Украине –на 3,8%.



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