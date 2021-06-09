

Обновленный Кутаисский международный аэропорт официально открылся

09.06.2021 16:45





Обновленный Кутаисский международный аэропорт официально открылся.



На церемонии открытия присутствовали премьер-министр Ираклий Гарибашвили, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе и представители местных властей.



Завершено оформление интерьера обновленного Кутаисского международного аэропорта, объединены старый и новый терминалы.



Было отмечено, что в результате объединения двух терминалов аэропорт Кутаиси имеет единый терминал с залами прибытия и вылета и всем оборудованием, необходимым для его бесперебойной работы.



По официальной информации, площадь старого терминала Кутаисского международного аэропорта имени Давида Агмашенебели была 4800 квадратных метров, а в результате расширения общая площадь терминала увеличилась до 30 тысяч квадратных метров.



До сих пор, если старый терминал мог обслуживать 600 тысяч пассажиров в год, то в случае обновленного терминала пассажировместимость увеличилась до 2 с половиной миллионов в год.



Количество стоек регистрации в обновленном терминале аэропорта Кутаиси увеличилось с 10 до 18, из которых две так называемые baggage drop off — это место, где пассажиры смогут самостоятельно сдать свой багаж, если зарегистрируются онлайн.



В то же время количество пунктов пропуска в зоне вылета увеличено с шести до 11, а на стороне прибытия — с 8 до 14.



Кроме того, по официальным данным, если количество коммерческих площадей в старом терминале составляло 200 квадратных метров, то в обновленном терминале их площадь уже увеличилась до 2000 квадратных метров.



В обновленном терминале есть т.е. зеленое перекрытие и зеленая терраса. Аэропорт имеет семь выходов (так называемые Gate) и сможет обслуживать более 1200 пассажиров в час, что в четыре раза увеличит существующую пропускную способность аэропорта.



Строительство обновленного терминала началось в ноябре 2017 года. По официальным данным, расширение/оборудование терминала обошлось в 35 миллионов долларов (110 миллионов лари).



В проекте расширения аэропорта было трудоустроено более 500 человек, и в нем участвовали более 100 ведущих грузинских и зарубежных компаний.



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