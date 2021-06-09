

Всемирный банк выделил Грузии 34,5 млн долларов на программу вакцинации

09.06.2021 16:46





Всемирный банк выделил Грузии 34,5 млн долларов на программу вакцинации от Covid-19. Эта сумма будет добавлена ​​к 80 млн долларов, выделенным ВБ на проект быстрого реагирования на пандемию в марте 2020 года, который направлен на оказание помощи Грузии в борьбе с коронавирусом и смягчении его последствий.



Дополнительное финансирование Всемирного банка преследует несколько основных целей, в том числе обеспечение равного доступа к вакцинам против Covid-19, укрепление системы вакцинации Грузии и усиление мер реагирования на пандемию. Посредством этой поддержки ВБ хочет внести свой вклад в реализацию плана правительства Грузии, согласно которому к концу 2021 года должны быть вакцинированы 60% населения.



«Всемирный банк был одним из первых международных финансовых институтов, которые поддержали Грузию после кризиса через Проект быстрого реагирования на Covid-19, и теперь, с этим дополнительным финансированием, мы будем помогать правительству в реализации его плана вакцинации», — заявил региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус.



В свою очередь министр здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе сказала, что выделение дополнительных средств значительно поможет стране лучше управлять процессом вакцинации.



«Помощь Всемирного банка сыграла важную роль в борьбе с коронавирусом. При поддержке банка мы смогли адаптироваться и более эффективно и действенно реагировать на последствия пандемии», — отметила Тикарадзе.



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