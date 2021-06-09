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Правительство Грузии может пересмотреть контракт с инвестором «Намахвани ГЭС»
09.06.2021 19:30
Грузинское правительство может пересмотреть контракт с инвестором «Намахвани ГЭС» – турецкой компанией ENKA.
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили говорит, что проект не будет продолжен при действующих условиях контракта. В частности, он упомянул тему аренды земель – для осуществления проекта инвестор получил часть территории в пользование на 99 лет.
«Что касается проекта Намахванской ГЭС, я унаследовал этот проект и эту проблему. Хочу вам сказать, что я активно над этим работаю. При действующих условиях (контракта) этот проект не будет продолжен. Мы говорим с инвестором. Я надеюсь, что мы договоримся о благих интересах нашей страны, чтобы построить гидроэлектростанцию с еще лучшими условиями. Это будет в интересах нашего населения, в том числе граждан, которые выступают против Намахванской ГЭС», – заявил Гарибашвили.
Министр экономики Грузии Натия Турнава также подтвердила, что речь идёт о возможном сокращении срока аренды земель. По её словам, перед строительством плотины ГЭС будут проведены и дополнительные исследования.
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