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Турнава: Несмотря на пандемию, в Грузию зашли новые авиакомпании
09.06.2021 19:41
"Несмотря на пандемию, в Грузию зашли новые авиакомпании и этот процесс продолжится в будущем", - заявила министр экономики и устойчивого развития на официальной церемонии открытия обновленного Международного аэропорта Кутаиси.
По информации Натии Турнава, две новые европейские низкобюджетные авиакомпании - Eurowings и Bees Airline, а также OMAN AIR начнут осуществлять авиарейсы в Международный аэропорт Тбилиси в ближайшие дни. В Батумский международный аэропорт также начали выполнять рейсы польская авиакомпания LOT, а также Bees Airline, Air Astana и FlyOne.
«Этот процесс продолжится и в будущем. Исходя из этого, наш оптимизм, когда мы говорим, что экономика восстанавливается в 2 раза быстрее, чем предполагалось изначально. Туризм будет восстановлен как минимум до половины того уровня, который был в 2019 году, на основе наших очень реалистичных шагов, нашей политики, так и будет», - заявила Натия Турнава.
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