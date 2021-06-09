

Турнава: Несмотря на пандемию, в Грузию зашли новые авиакомпании

09.06.2021 19:41





"Несмотря на пандемию, в Грузию зашли новые авиакомпании и этот процесс продолжится в будущем", - заявила министр экономики и устойчивого развития на официальной церемонии открытия обновленного Международного аэропорта Кутаиси.



По информации Натии Турнава, две новые европейские низкобюджетные авиакомпании - Eurowings и Bees Airline, а также OMAN AIR начнут осуществлять авиарейсы в Международный аэропорт Тбилиси в ближайшие дни. В Батумский международный аэропорт также начали выполнять рейсы польская авиакомпания LOT, а также Bees Airline, Air Astana и FlyOne.



«Этот процесс продолжится и в будущем. Исходя из этого, наш оптимизм, когда мы говорим, что экономика восстанавливается в 2 раза быстрее, чем предполагалось изначально. Туризм будет восстановлен как минимум до половины того уровня, который был в 2019 году, на основе наших очень реалистичных шагов, нашей политики, так и будет», - заявила Натия Турнава.



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