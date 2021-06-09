

Средняя стоимость бутылки экспортного грузинского вина сократилась на 6, 1%

09.06.2021 19:47





В январе-мае 2021 года средняя стоимость бутылки экспортного грузинского вина сократилась на 6, 1% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года и составила 2, 2 доллара.



В отчетный период экспорт составил 36, 4 млн. бутылки, что на 15% больше, чем в 2020 году, но в денежном выражении показатель вырос на 8%, до 82, 4 млн. долларов. Отсюда – и средняя стоимость бутылки на экспортных рынках.



Более 60% экспорта грузинского вина идет в Россию - 22, 4 млн. долларов. Кроме того, в экспорт в Украину составил 4, 1 млн. бутылки (+11%), в Польшу 2, 2 млн. (+11%), в Китай 1, 8 млн. (-3%), в Казхастан – 1,3 млн. (+80%).



Экспорт бренди в отчетный период вырос на 3% и составил 23 млн. долларов, грузинской традиционной водки (чачи) – на 30%, до 567 000 долларов.



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