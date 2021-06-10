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«Georgian Manganese»: Между компанией и протестующими достигнута договоренность
10.06.2021 11:04
Между «Georgian Manganese» и протестующими достигнута договоренность — жители села Шукрути прекратили голодовку. Об этом сообщает «Georgian Manganese».
По данным «Georgian Manganese», все протестующие согласились с предложением компании.
«В результате конструктивных переговоров стороны договорились, что у них будет выбор в случае оценки ущерба. Оценка ущерба должна проводиться в соответствии с существующей моделью, о которой уже есть запись в меморандуме, подписанном между селом и компанией, или, по их запросу, оценка ущерба должна быть предоставлена Национальным бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули. Достигнутая между сторонами договоренность подтверждается документом и имеет юридическую силу. Индивидуальные контракты сопровождаются подписями специального менеджера «Georgian Manganese» и протестующих», — говорится в заявлении компании.
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