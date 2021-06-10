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Экс-министр финансов Грузии назначен на должность ген директора «IDS Боржоми Грузия»


10.06.2021   17:25


На должность генерального директора компании «IDS Боржоми Грузия» назначен Иване Мачавариани. По информации компании, кадровые изменения, в рамках проекта по трансформации компании, связаны со структурной перестройкой и переходом на новый этап развития.

Иване Мачавариани с 12 июля 2018 года до 31 марта 2021 года был министром финансов Грузии.

Новый директор приступил к своей деятельности в компании с сегодняшнего дня.

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