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Экс-министр финансов Грузии назначен на должность ген директора «IDS Боржоми Грузия»
10.06.2021 17:25
На должность генерального директора компании «IDS Боржоми Грузия» назначен Иване Мачавариани. По информации компании, кадровые изменения, в рамках проекта по трансформации компании, связаны со структурной перестройкой и переходом на новый этап развития.
Иване Мачавариани с 12 июля 2018 года до 31 марта 2021 года был министром финансов Грузии.
Новый директор приступил к своей деятельности в компании с сегодняшнего дня.
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