

«Бизнес-ангелы» из стран Балтии поддержат грузинские стартапы

10.06.2021 18:52









Цель визита — укрепить культуру «бизнес-ангелов» в Грузии и создать дополнительные инвестиционные возможности для местных стартапов. В Тбилиси приедут инвесторы из Litban (Латвийская сеть бизнес-ангелов), Latban (Литовская сеть бизнес-ангелов) и Estban (Эстонская сеть бизнес-ангелов).



24 июня состоится день коротких презентаций или pitch day, на которых 42 предварительно отобранные местные технологические компании получат возможность в течение пяти минут представить свои идеи грузинским и иностранным потенциальным инвесторам.



До проведения презентация участникам встречу проведут специальный тренинг.



Заинтересованные технологические стартапы могут зарегистрироваться до 18:00 15 июня по ссылке:



Проект реализуется мэрией Тбилиси и сетью «Ангел-инвестор» — AXEL.



«Бизнес–ангел» – это частный венчурный инвестор, предоставляющий финансовую и экспертную поддержку стартапам. Это обеспеченные люди, которые готовы вложить свои накопления в новый бизнес, несмотря на то, что банки отказываются финансировать эти начинания из-за высокого риска. При этом «Бизнес-ангел» становится долевым партнером стартапера.



В 2014 году при Минэкономики Грузии было создано Агентство инноваций и технологий, целью которого является создание инновационной экосистемы в стране и оказание содействия этой сфере. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды. Тбилиси 23-24 июня посетят «бизнес-ангелы» из Эстонии, Латвии и Литвы, сообщает пресс-служба столичной мэрии.Цель визита — укрепить культуру «бизнес-ангелов» в Грузии и создать дополнительные инвестиционные возможности для местных стартапов. В Тбилиси приедут инвесторы из Litban (Латвийская сеть бизнес-ангелов), Latban (Литовская сеть бизнес-ангелов) и Estban (Эстонская сеть бизнес-ангелов).24 июня состоится день коротких презентаций или pitch day, на которых 42 предварительно отобранные местные технологические компании получат возможность в течение пяти минут представить свои идеи грузинским и иностранным потенциальным инвесторам.До проведения презентация участникам встречу проведут специальный тренинг.Заинтересованные технологические стартапы могут зарегистрироваться до 18:00 15 июня по ссылке: https://cutt.ly/SnRwItb Проект реализуется мэрией Тбилиси и сетью «Ангел-инвестор» — AXEL.«Бизнес–ангел» – это частный венчурный инвестор, предоставляющий финансовую и экспертную поддержку стартапам. Это обеспеченные люди, которые готовы вложить свои накопления в новый бизнес, несмотря на то, что банки отказываются финансировать эти начинания из-за высокого риска. При этом «Бизнес-ангел» становится долевым партнером стартапера.В 2014 году при Минэкономики Грузии было создано Агентство инноваций и технологий, целью которого является создание инновационной экосистемы в стране и оказание содействия этой сфере. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды.



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