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15 июня в Батуми пройдет праздничное открытие туристического сезона
10.06.2021 20:45
На открытие туристического сезона Батуми из бюджета Аджарии будет потрачено 100 тысяч лари. Организаторами разных мероприятий выступят Минкульт Аджарии и Департамент туризма и курортов. Для проведения мероприятий тендер не объявляли, подрядчики были выбраны по схеме упрощенной закупки.
По информации Минкульта, 15 июня будут проведены следующие мероприятия:
Масштабное «Шоу воздушных змей» с 12:00 до 20:00 у бульвара. В небо запустят 50 змей разного размера, в том числе гигантские, любительские и спортивные.
У гостей будет возможность принять участие в мастер-классе по запуску змей. Территорию, на которой будет проведено мероприятие, оформят сорок фестивальных флагов.
Музыкальное сопровождение профессиональными диджеями. Будет обустроена специальная сцена с техникой высокого качества.
Команда из 40 человек будет работать над шоу-программой.
«Театр движений» тематикой моря и шоу иллюзиониста объединят перфомансы, в которых примут участие мимы, так называемые «живые статуи», скейтбордисты подросткового возраста и другие.
По информации Департамента туризма и курортов, в рамках открытия запланировано:
- Официальное мероприятие открытия морского туристического сезона, которое пройдет в открытом море;
- Встреча с представителями туристического сектора и организация церемонии их награждения;
- Создание в городе праздничного настроения;
- Анонс летнего туристического сезона и позиционирование Батуми как безопасного туристического направления (фото/видеосъемка, реклама в соцсетях);
- Фейерверк на побережье;
- Мероприятия защиты регуляций для превенции ковида;
По заявлению Агентства, в случае дождя морское мероприятие либо перенесут на 20 июня, либо отменят.
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