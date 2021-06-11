

В апреле-мае количество туристических визитов увеличилось на 222,8%

11.06.2021 12:27





57% допандемических воздушных частот уже восстановлены. Увеличивается количество авиакомпаний, выполняющих рейсы в Грузию. Соответственно, количество туристов, прибывающих по воздуху, увеличивается, — об этом заявила и.о. главы Национальной администрации туризма министерства экономики и устойчивого развития Грузии Медея Джаниашвили.



По ее словам, с 1 июня туристы могут въезжать в Грузию наземным путем, как с документом, подтверждающим полный курс вакцинации, так и с отрицательным ответом на ПЦР-тест.



«Наши ожидания высоки. Чтобы привлечь больше туристов, мы проводим маркетинговую деятельность как на внутреннем, так и на международном рынках. В рамках кампании мы делаем акцент на наиболее востребованных туристических продуктах в условиях Ковида, а именно на эко-, агро-, приключенческих и других направлениях. Мы предлагаем безопасные туристические продукты, которые сегодня пользуются особым спросом во всем мире. Кампания, направленная на безопасные туристические продукты, облегченные регуляции, открытую сухопутную границу и увеличенное количество рейсов комплексным образом помогает как можно скорее привлечь больше международных путешественников в Грузию», — заявила Медея Джаниашвили.



По данным Национальной администрации туризма, количество международных туристических визитов в Грузию в апреле-мае этого года составило 172 333, что на 222,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество международных путешественников увеличилось на 161,9% по сравнению с 2020 годом.



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