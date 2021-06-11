

Хуцишвили: Влияние пандемии на бюджет на 2020-2021 года – 7.2 миллиарда лари

11.06.2021 16:12





Влияние пандемии на бюджет на 2020-2021 года – 7.2 миллиарда лари, - об этом министр финансов Лаша Хуцишвили заявил в ходе выступления в формате «министерского часа» в парламенте Грузии.



В своем выступлении Хуцишвили рассказал о влиянии глобальной пандемии на бюджет страны, отметив, что экономический спад отразился на доходах бюджета, увеличились расходы на здравоохранение.



«Мы осуществили значительную интервенцию для поддержки бизнеса, целью которой было сохранить жизнеспособность компаний и даже при сокращении оборота, привести к пост-пандемическому периоду восстановления экономики, чтобы они могли легко восстановить мощности», - отметил Лаша Хуцишвили.



По его словам, одним из главных вызовов было задействование эффективной системы социальной защиты, что удалось сделать путем разработки социальных программ.



«Потеря налоговых поступлений составила 1.9 млрд; расходы на здравоохранение 0.9 миллиарда; поддержка бизнеса – 3.0 млрд лари. Мероприятия социальной защиты граждан - 1.3 миллиарда; всего в 2020-2021 годах пандемия обошлась бюджету в 7.2 миллиарда лари», - сказал министр финансов.



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