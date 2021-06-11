

Хуцишвили: В виде международной помощи мы привлекли 2,1 миллиарда долларов

11.06.2021 17:08





В виде международной помощи мы привлекли в общей сложности 2,1 миллиарда долларов США, — об этом министр финансов Лаша Хуцишвили заявил на пленарном заседании парламента, говоря о результатах переговоров с донорами.



Как отметил министр финансов, в короткие сроки были мобилизованы средства от международных партнеров.



«Мы встретили пандемию с довольно высокими буферами, что значительно упростило нам реагирование. У нас была очень успешная программа с Международным валютным фондом. Страна заслужила высокое доверие среди международных финансовых институтов, и у нас был довольно большой пакет реформ. Все это были главными определяющими факторами нашего успеха с донорами. При поддержке международных финансовых институтов стало возможным полностью финансировать меры ответные меры на пандемию и поддерживать макроэкономическую стабильность», — заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.



По словам Хуцишвили, во время пандемии бюджету был нанесен серьезный удар.



Как отметил Лаша Хуцишвили, пандемия в 2020-2021 годах обошлась бюджету в 7,2 миллиарда лари.



«Естественно, бюджет получил сильный удар из-за пандемии. Спад экономики отразился на доходах бюджета. Значительно увеличились расходы на здравоохранение. Мы сделали довольно серьезную интервенцию в плане поддержки бизнеса, цель которой было сохранить жизнеспособность компаний и даже при сокращении оборота, но вывести нас к постпандемическому периоду. Снижение налогов составило 1,9 млрд лари, расходы на здравоохранение увеличились на 0,9 млрд лари, программы поддержки бизнеса составили 3 млрд лари, меры социальной защиты граждан — 1,3 млрд лари. Всего в 2020-2021 годах пандемия обошлась бюджету в 7,2 миллиарда лари», — заявил Лаша Хуцишвили.



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