

Строительство объездной дороги Квешети-Коби начато близ грузино-российской границы

11.06.2021 17:56

Новости-Грузия



Минрегионразвития Грузии сообщил о начале одной из самых важных фаз проекта модернизации скоростной автомагистрали коридора Север-Юг – начале строительства дороги Квешети-Коби.



Используя дорогу Квешети-Коби, водители смогут объехать самый проблемный участок автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс – отрезок Коби-Гудаури, который в зимний период часто закрывается из-за опасности схода лавин.



«Со строительством новой дороги Квешети-Коби в любое время года возможно будет безопасное передвижение по региону всех типов транспортных средств», — говорится в сообщении Департамента автодорог Минрегионразвития.



Протяженность дороги Квешети-Коби составит около 23 километров. Помимо двухполосной асфальтобетонной дороги, в рамках проекта планируется строительство пяти мостов и пяти тоннелей. Один из них, протяженностью 9 километров и шириной 15 метров, пророют под Крестовым перевалом – от села Цкере до села Коби. Как отмечают в Департаменте автодорог, он станет одним из самых сложных инженерных сооружений в Европе.



Для его строительства уже собрана специальная бурильная машина. В ведомстве утверждают, что оборудование отличается минимальной вибрацией, что позволит обеспечить безопасный процесс строительства и минимальное воздействие на окружающую среду.



Согласно проекту, в зону новой дороги будут включены села Квешети, Арахвети, Закаткари, Бениани-Бегони, Свиана-Ростиани, Мугуре, Цкере и Коби.



Стоимость проекта дороги Квешети-Коби составляет 1,2 миллиарда лари. Строительство финансируется Азиатским банком развития (АБР) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). За работами следит международная надзорная компания UBM. Проект планируется завершить к 2024 году.



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