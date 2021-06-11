Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Строительство объездной дороги Квешети-Коби начато близ грузино-российской границы


11.06.2021   17:56
Новости-Грузия


Минрегионразвития Грузии сообщил о начале одной из самых важных фаз проекта модернизации скоростной автомагистрали коридора Север-Юг – начале строительства дороги Квешети-Коби.

Используя дорогу Квешети-Коби, водители смогут объехать самый проблемный участок автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс – отрезок Коби-Гудаури, который в зимний период часто закрывается из-за опасности схода лавин.

«Со строительством новой дороги Квешети-Коби в любое время года возможно будет безопасное передвижение по региону всех типов транспортных средств», — говорится в сообщении Департамента автодорог Минрегионразвития.

Протяженность дороги Квешети-Коби составит около 23 километров. Помимо двухполосной асфальтобетонной дороги, в рамках проекта планируется строительство пяти мостов и пяти тоннелей. Один из них, протяженностью 9 километров и шириной 15 метров, пророют под Крестовым перевалом – от села Цкере до села Коби. Как отмечают в Департаменте автодорог, он станет одним из самых сложных инженерных сооружений в Европе.

Для его строительства уже собрана специальная бурильная машина. В ведомстве утверждают, что оборудование отличается минимальной вибрацией, что позволит обеспечить безопасный процесс строительства и минимальное воздействие на окружающую среду.

Согласно проекту, в зону новой дороги будут включены села Квешети, Арахвети, Закаткари, Бениани-Бегони, Свиана-Ростиани, Мугуре, Цкере и Коби.

Стоимость проекта дороги Квешети-Коби составляет 1,2 миллиарда лари. Строительство финансируется Азиатским банком развития (АБР) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). За работами следит международная надзорная компания UBM. Проект планируется завершить к 2024 году.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна