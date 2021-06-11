

Власти Грузии продали запасы масла и сахара дешевле закупочной цены

11.06.2021 20:22





Спустя два месяца с начала пандемии ковида правительство Грузии осуществило продажу запасов масла и сахара с аукциона. МВД и Минобороны получили продукты бесплатно, а часть запасов досталась тем, кто жертвовал денежные средства правящей партии. На закупку запасов правительство потратило 13,498,375 лари, но продало их гораздо дешевле — за 12,319,936 лари.



В 2020 году Минсельхоз купил продукты российского и белорусского производства у двух частных компаний без объявления тендера. Обе ранее жертвовали деньги правящей партии.



Несмотря на правительственные меры, в период пандемии цены на продукты возросли.



Цена на масло возросла на 100% и более, на сахар — не менее чем на 40%.



В одном из торговых центров Батуми пятилитровый баллон масла раньше стоил 15 лари, сейчас он стоит 30 лари. Мешок сахара (50 кг.) можно было купить за 68 лари, сейчас за 96 лари.



«Несколько дней масло мы продавали за 33, а сахар за 112 лари. Сейчас валюта сравнительно укрепилась и цена немного снизилась. Это такие продукты, которые люди все равно покупают. Во время пандемии были запасы этих продуктов. Без этого был бы хаос», — сказали Batumelebi в одном из торговых объектов.



Занятый на другом объекте гражданин рассказал, что «масло дорожало с начала пандемии, сейчас цена остается неизменной, но она и не снизилась».



По его словам, «у продуктов разного производства разная цена. У нас азербайджанское масло в разы качественнее и дороже. Я например продаю российское. До пандемии литр стоил 2,8 лари, а сейчас стоит 5,8 лари, причем в других местах цена выше. Правда, масло подорожало во всем мире, не все зависит от курса лари. В Турции например раньше стоило 50 лир, а сейчас 80».



Запасы, пожертвования и тендеры



3 апреля 2020 года Агентство развития сельской местности и ООО Alpha заключило договор, по которому ведомство приобрело:



500 тон сахара за 2,596,000 долларов США;

400 тон макарон за 212,400 долларов США;

В тот же день Агентство заключило договор с ООО Mziuri, по которому приобрело:



1,500,000 литров масла за 1,424,400 долларов США;

Во время выборов представители обеих компаний щедро жертвовали деньги правящей партии.



Директор и член наблюдательного совета ООО Mziuri в 2017-18 гг. пожертвовали правящей партии и в то время кандидату в президенты Саломе Зурабишвили 160,000 лари.



ООО Alpha пожертвовало «Мечте» 120,000 лари в 2016 году. В 2015-17 гг. компания победила в 17 тендерах и получила из казны 1,481,238 лари.



Кроме того, разные ведомства и муниципалитеты в упрощенном порядке закупали подсолнечное масло от ООО Mziuri.



Что случилось с запасами



В августе и сентябре 2020 года Агентство развития сельской местности выставило на аукцион 1,460,000 литров масла за 4,204,818 лари и 4900 тон сахара за 7,148,656 лари.



Остальная часть запасов по решению правительства получили МВД и Минобороны.



Правда, по документам выясняется, что в случае госведомств цена была равна себестоимости продуктов, но на аукционе те же продукты были проданы по заниженной цене.



Согласно документации, за килограмм сахара Агентство заплатило 1,65 лари, а за литр масла — 3,04. Продали продукты за 1,45 лари и 2,88 лари соответственно.



В общей сложности за продукты было заплачено 13,498,735 лари, а доход от продаж составил 12,319,936 лари. Госбюджет понес убытки в размере 1,178,799 лари, причем запасы продуктов на этом закончились.



Запасы были проданы в сентябре 2020 года, а с октября в Грузии началась вторая волна ковида, которой помимо других проблем сопутствовало и отсутствие запасов продуктов, на которые в начале пандемии было потрачено 13,4 млн. лари.



Директор Агентства Илья Тамарашвили сказал Batumelebi, «что весной 2020 года была непрогнозируемая ситуация, многие экспортеры ограничивали экспорт, были и логистические проблемы».



По его словам, летом ситуация сравнительно стабилизировалась и риски дефицита продуктов отпали, соответственно не было нужды сохранять запасы.



Тамарашвили утверждает, что разницы в ценах «никто не может избежать, когда на кону стоит обеспечение населения продовольствием. Он также отметил, что «говоря о импортированной продукции, подобные риски есть всегда, особенно в условиях пандемии и паники».



По словам директора Агентства, цены были установлены с защитой всех порядков.



Кто купил запасы



В общей сложности продукты с аукциона купили шесть частных компаний — «Gidani»,»Jibe», «Tiko», «Iveria», «Imereti» и «Gaga 1».



Связанные с компаниями «Imereti» и «Jibe» лица в разное время пожертвовали правящей партии крупные суммы. Директор компании «Iveria» Гоча Жвелия также пожертвовал деньги правящей партии, правда на сегодняшний день — уже бывшей.



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