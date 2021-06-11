

Глава Минфина Грузии оценил величину расходов на борьбу с пандемией

11.06.2021 23:01





Совокупные расходы государственного бюджета Грузии на борьбу с прямыми и косвенными последствиями пандемии COVID-19 в 2020-2021 годах составили 7,2 миллиарда лари. Об этом заявил глава Минфина Лаша Хуцишвили, выступая сегодня в парламенте Грузии.



Министр подчеркнул, что пандемия привела к существенному изменению структуры расходов бюджета: на фоне рекордного уменьшения государственных доходов стали расти затраты на здравоохранение, социальную помощь, поддержку бизнеса и так далее.



«Снижение налогов составило 1,9 миллиарда лари, расходы на здравоохранение увеличились на 0,9 миллиарда лари, программы поддержки бизнеса составили 3 миллиарда лари, меры социальной защиты граждан — 1,3 миллиарда лари. Всего в 2020-2021 годах пандемия обошлась бюджету в 7,2 миллиарда лари», — заявил Хуцишвили.



Он указал, что финансовое обеспечение всех антикризисных мер было бы невозможно без помощи международных партнеров. От донорских организаций для борьбы с пандемией COVID-19 и дальнейшего восстановления экономики страны правительство Грузии получило 2,1 миллиарда долларов.



«Страна заслужила высокое доверие среди международных финансовых институтов, и у нас был довольно большой пакет реформ. Все это были главными определяющими факторами нашего успеха с донорами», — заявил министр.



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