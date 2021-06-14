

Международные туристические поездки в мае увеличились на 188,1%

14.06.2021 12:39





Международные туристические поездки увеличились на 188,1% в мае после роста на 140,4% в апреле.



Согласно отчету, подготовленному TBC Capital, в последние месяцы наблюдается восстановление по сравнению с 2019 годом. По сравнению с тем же месяцем 2019 года после снижения на 85,0% в апреле визиты в Грузию в мае снизились на 83,1%.



По состоянию на май 2021 года совокупные международные резервы Национального банка составили 4,2 млрд долларов, что на 0,4% больше, чем в предыдущем месяце, и на 15,6%, чем в мае прошлого года.



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