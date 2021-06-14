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Во время отключения энергоснабжения ни один вагон метро не встал в тоннеле
14.06.2021 16:31
По заявлению Транспортной компании Тбилиси, во время временного отключения электроэнергии в Грузии ни один вагон метрополитена Тбилиси не остановился в тоннеле и все пассажиры безопасно покинули станции.
В ведомстве говорят, что из-за происшествия с 14:00 часов Сабурталинская линия метрополитена временно приостановила обслуживание пассажиров.
«С 14:35 часов из-за снижения напряжения на первой линии работы были зонально остановлены и поезда двигались от станции «Театр Ахметели» до «Дидубе». Из-за происшествия ни один вагон не остановился в тоннелях, все пассажиры безопасно покинули станции.
На данном этапе обе линии метро работают без перебоев. С 15:00 были открыты все станции», — говорится в заявлении.
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