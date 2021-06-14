

Внешний торговый оборот Грузии возрос на 18,2%

14.06.2021 16:31





Согласно экспресс-данным Национальной службы статистики Грузии, внешний торговый оборот в январе-мае 2021 года (без учета незадекларированной торговли) составил 5,019 млрд. долларов, что на 18,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года.



По данным ведомства, 1,5 млрд. долларов пришлось на экспорт (рост в 24,4%), 3,48 млрд. на импорт (15,7%).



Отрицательный торговый баланс в январе-мае 2021 года составил 1,9 млрд. долларов и 38,7% внешнего торгового оборота.



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