|
|
|
Внешний торговый оборот Грузии возрос на 18,2%
14.06.2021 16:31
Согласно экспресс-данным Национальной службы статистики Грузии, внешний торговый оборот в январе-мае 2021 года (без учета незадекларированной торговли) составил 5,019 млрд. долларов, что на 18,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
По данным ведомства, 1,5 млрд. долларов пришлось на экспорт (рост в 24,4%), 3,48 млрд. на импорт (15,7%).
Отрицательный торговый баланс в январе-мае 2021 года составил 1,9 млрд. долларов и 38,7% внешнего торгового оборота.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна