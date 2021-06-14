

С 1 июля в России налоговики будут «шарить по карманам» россиян

14.06.2021 17:28





В России с 1 июля начнется реализация проекта «Люди – новая нефть», в рамках которой налоговая служба будет проверять банковские карты россиян.



С 1 июля начнется налоговый мониторинг поступления средств на карты.



Как рассказал политолог Илья Гращенков в интервью Росбалту, согласно поправкам в Налоговый кодекс, все банки предоставят налоговикам данные о передвижении денег на счетах и картах граждан.



По требованию закону, налоговая служба может запросить у банковских учреждений на территории России, выписки по всем денежным операциям и физлиц, и юрлиц, справки со счетами, вкладами, справки о проведении электронных денежных операций.



На это банкам отведено три дня после запроса ФНС.



Гражданам же предстоит объяснить, откуда взялись финансовые средства.



Так, налоговики, если не смогут источник дохода финансовых средств, то будут считать прибыль, которая должна облагаться налогом. Если человеку не удастся доказать, что полученные средства – не доход, то ему предстоит заплатить штраф в размере 20%, а также пеню.



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