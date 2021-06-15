|
|
|
Сегодня открывается туристический сезон в Аджарии
15.06.2021 10:55
Сегодня официально открывается туристический сезон в Аджарии. Как сообщили в Департаменте туризма Аджарии, сегодня на Батумском бульваре запланированы различные мероприятия. Среди них будет шоу воздушных змей, пантомима Театра Движений, авиашоу во дворце учащейся молодежи у Алфавитной башни, балет под открытым небом и диджей у Летнего театра.
По информации Департамента туризма Аджарии, в связи с открытием вход во все музеи региона, крепость Петра и крепость-музей Гонио-Апсарос будет бесплатным. Спектакль «Hellados» будет проходить для гостей во дворе Батумского государственного драматического театра, присутствовать на котором сможет участие любой желающий.
За день до официального открытия туристического сезона в Аджарии начался процесс массовой вакцинации представителей сфер туризма и культуры.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна