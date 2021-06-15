

Сегодня открывается туристический сезон в Аджарии

15.06.2021 10:55





Сегодня официально открывается туристический сезон в Аджарии. Как сообщили в Департаменте туризма Аджарии, сегодня на Батумском бульваре запланированы различные мероприятия. Среди них будет шоу воздушных змей, пантомима Театра Движений, авиашоу во дворце учащейся молодежи у Алфавитной башни, балет под открытым небом и диджей у Летнего театра.



По информации Департамента туризма Аджарии, в связи с открытием вход во все музеи региона, крепость Петра и крепость-музей Гонио-Апсарос будет бесплатным. Спектакль «Hellados» будет проходить для гостей во дворе Батумского государственного драматического театра, присутствовать на котором сможет участие любой желающий.



За день до официального открытия туристического сезона в Аджарии начался процесс массовой вакцинации представителей сфер туризма и культуры.



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