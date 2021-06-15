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За перевозку безакцизных сигарет арестован один человек
15.06.2021 11:07
Следственная служба министерства финансов Грузии задержала одного человека за хранение и перевозку большого количества безакцизных сигарет. Об этом сообщили Report.ge в пресс-службе ведомства.
В Самцхе-Джавахети были конфискованы подготовленные для продажи 1548 пачек табачных изделий различного номинала - сигарет без акцизной марки.
«Общая рыночная стоимость изъятого товара превышает 6600 лари. Транспортное средство, которое использовалось для перевозки безакцизных сигарет, также было изъято в ходе расследования. Следствие ведется по части второй статьи 200 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает за данный вид преступления наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет», - говорится в сообщении Следственной службы минфина.
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