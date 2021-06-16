

В Грузии в I квартале 2021 года средняя зарплата увеличилась на 4,4%

16.06.2021 14:25





По данным Национальной службы статистики Грузии (Сакстат), среднемесячная номинальная заработная плата в первом квартале увеличилась на 4,4% (53,5 лари) по сравнению с соответствующим периодом 2020 года и составила 1 256,2 лари.



По данным Сакстата, относительно высокие зарплаты наблюдались в следующих сферах:



Финансовая и страховая деятельность — 2 488,5 лари (снижение на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года);

Информация и коммуникация — 2 159,8 (рост на 14,4%);

Профессиональная, научная и техническая деятельность — 1 798,9 лари (рост на 0,2%);

Строительство — 1 664,5 лари (снижение на 2,3%);

В первом квартале средняя заработная плата женщин составляла 1 022,9 лари, а мужчин — 1 473,4 лари. Годовая прибавка к зарплате составила 62,5 лари для женщин и 49,5 лари для мужчин. По видам деятельности заработная плата мужчин практически во всех отраслях превышала заработную плату женщин.



В первом квартале 2021 года средняя заработная плата работников в сфере бизнеса увеличилась на 56,5 лари и составила 1 283,5 лари. По видам деятельности самые высокие зарплаты зафиксированы в сфере искусства, развлечений и досуга (2319,4 лари, что на 30,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), а также в сфере информации и коммуникации (2204,0 лари, рост на 14,7%).



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