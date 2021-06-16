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В Тбилиси расширяют действие программы зонального паркинга
16.06.2021 14:25
В Тбилиси расширяют действие программы зонального паркинга. 16 июня мэр города Каха Каладзе заявил, что в общей сложности было выделено более тысячи новых парковочных мест.
— «Было выбрано еще несколько улиц, на которых будет действовать зонально-часовой паркинг. В районе Сабуртало на улицах Долидзе, Техура, Баланчивадзе, Асланидзе, Бербуки, Алексидзе, Бахтриони, Цинцадзе и Лорткипанидзе будет добавлено 733 новых парковочных мест.
На Вокзальной площади, у рынка «Дезертиреби», на улицах Абастумани и Тевдоре Мгвдели будет обустроено 281 парковочных мест.
В микрорайоне Глдани, возле метро Ахметели, также на улицах Гобронидзе и Нозадзе, будет действовать 126 парковочных мест.
В Самгори зональный паркинг с 117 местами будет действовать у станции метро Варкетили и улицах Джавахети и Хомлели. В общей сложности будет добавлено 1315 мест для зонально-часового паркинга», — сказал он.
По заявлению мэрии, новая система на этих улицах будет действовать с 1 июля. Парковка для местных, лиц с ограниченными возможностями и владельцев электромобилей будет бесплатной.
По словам Каладзе, до вступления в силу новой системы для информирования граждан будут действовать муниципальные павильоны по следующим адресам:
Ул. Долидзе №24;
Ул. Алексидзе №1;
Ул. Бахтриони №13;
Ул. Бахтриони №30;
Ул. Цинцадзе №61;
Ул. Лорткипанидзе №10;
Ул. Гоголя №32, на Вокзальной площади;
Ул. Гобронидзе №2а;
У станции метро Варкетили.
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