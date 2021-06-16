

В Тбилиси расширяют действие программы зонального паркинга

16.06.2021 14:25





В Тбилиси расширяют действие программы зонального паркинга. 16 июня мэр города Каха Каладзе заявил, что в общей сложности было выделено более тысячи новых парковочных мест.



— «Было выбрано еще несколько улиц, на которых будет действовать зонально-часовой паркинг. В районе Сабуртало на улицах Долидзе, Техура, Баланчивадзе, Асланидзе, Бербуки, Алексидзе, Бахтриони, Цинцадзе и Лорткипанидзе будет добавлено 733 новых парковочных мест.



На Вокзальной площади, у рынка «Дезертиреби», на улицах Абастумани и Тевдоре Мгвдели будет обустроено 281 парковочных мест.



В микрорайоне Глдани, возле метро Ахметели, также на улицах Гобронидзе и Нозадзе, будет действовать 126 парковочных мест.



В Самгори зональный паркинг с 117 местами будет действовать у станции метро Варкетили и улицах Джавахети и Хомлели. В общей сложности будет добавлено 1315 мест для зонально-часового паркинга», — сказал он.



По заявлению мэрии, новая система на этих улицах будет действовать с 1 июля. Парковка для местных, лиц с ограниченными возможностями и владельцев электромобилей будет бесплатной.



По словам Каладзе, до вступления в силу новой системы для информирования граждан будут действовать муниципальные павильоны по следующим адресам:



Ул. Долидзе №24;

Ул. Алексидзе №1;

Ул. Бахтриони №13;

Ул. Бахтриони №30;

Ул. Цинцадзе №61;

Ул. Лорткипанидзе №10;

Ул. Гоголя №32, на Вокзальной площади;

Ул. Гобронидзе №2а;

У станции метро Варкетили.



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