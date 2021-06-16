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Зарплата мужчин в Грузии в 1,44 раза выше, чем у женщин
16.06.2021 14:26
Согласно отчету Национальной службы статистики Грузии, средняя заработная плата женщин в первом квартале 2021 года составила 1022,9 лари, а мужчин - 1 473,4 лари. Отсюда следует, что зарплата мужчины в 1,44 раза выше, чем у женщины.
Годовая прибавка к зарплате составила 62,5 лари для женщин и 49,5 лари для мужчин.
В плане различных видов деятельности заработная плата мужчин практически во всех отраслях превышала заработную плату женщин.
На диаграмме ниже показана среднемесячная заработная плата наемных работников с дифференциацией по полу в 2014-2021 гг.
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