Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Зарплата мужчин в Грузии в 1,44 раза выше, чем у женщин


16.06.2021   14:26


Согласно отчету Национальной службы статистики Грузии, средняя заработная плата женщин в первом квартале 2021 года составила 1022,9 лари, а мужчин - 1 473,4 лари. Отсюда следует, что зарплата мужчины в 1,44 раза выше, чем у женщины.

Годовая прибавка к зарплате составила 62,5 лари для женщин и 49,5 лари для мужчин.

В плане различных видов деятельности заработная плата мужчин практически во всех отраслях превышала заработную плату женщин.

На диаграмме ниже показана среднемесячная заработная плата наемных работников с дифференциацией по полу в 2014-2021 гг.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна