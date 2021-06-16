

Средняя зарплата в Грузии выросла на 4, 4%

16.06.2021 14:27





В 1-м квартале 20201 года средняя зарплата в Грузии (до уплаты налогов) выросла на 4, 4% и составила 1256 лари в месяц.



По видам деятельности распределение зарплат выглядит следующим образом – финансы и страхование – 2 448 лари (+5, 7% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года), информатика и коммуникации – 2 159 (+14, 4%_), профессиональная деятельность - 1 798 лари (+0, 2%), строительство – 1 664 лари ( - 2, 3%).



В отчетный период средняя зарплата женщин составила 1022 лари в месяц, мужчин – 1 473. Среди женщин рост средней зарплаты составил 62 лари, среди мужчин – 49 лари. Почти во всех сферах занятости зарплаты мужчин выше, чем женщин.



В 1-м квартале 2021 года средняя зарплата наемных работников в бизнес-сектора выросла на 56 лари и составила 1283 лари в месяц. Самые высокие зарплаты в бизнесе – в индустрии развлечений и отдыха, в которую входят гостиницы, рестораны, и казино – 2319 лари в месяц (+30, 5%) и сфере информатики и коммуникаций – 2204 лари (+14, 7%).



В финансовом секторе зарплаты выросли на 52, 2 лари и составили 1 213 лари в месяц.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





