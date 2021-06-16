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Динамика туристических визитов в Грузию улучшается
16.06.2021 14:27
Во втором квартале 2021 года число иностранных туристов в сравнении с первым кварталом значительно выросло – в частности, в мае количество туристов составило 95 600 человек – это 23% от показателя мая 2019 года.
Улучшение главным образом связано с возобновлением авиасообщения, при этом следует ожидать, что в июне, после того, как были открыты и сухопутные границы, следует ожидать и роста туристического потока в летний сезон.
Значительно вырос пассажиропоток в Батумского аэропорту, что связано с ростом числа иностранных визитеров, однако в сравнении в маем 2019 года на черноморском побережье туристический поток восстановился всего на 35%.
В тбилисском и кутаисском аэропортах в сравнении с маем 2019 года количество полетов на 74% и 83% меньше. При этом ожидается, что открытие сухопутных границ ускорит рост туристического потока из соседних стран.
Для грузинского туристического сектора именно соседние страны имели решающее значение - в 2019 году на них приходился 71% туристического потока. В тоже время рост числа туристов зависит от успехов вакцинации, которые довольно скромные как в Грузии, так и соседних странах.
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