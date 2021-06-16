

Условия легального трудоустройства в Германии не соблюдаются

16.06.2021 14:28





Тяжелые бытовые условия и зарплата ниже обещанной – часть граждан Грузии, поехавших на сезонные работы в Германию в рамках соглашения о трудовой миграции, жалуются на систематическое нарушение работодателями условий договора и говорят, что реальность оказалась намного хуже обещаний.



К решению проблем подключились соответствующие ведомства в Германии и Грузии, однако по имеющейся информации, никаких реальных изменений не последовало.



В этом контексте значительный интерес представляет соглашение о трудовой миграции между Грузией и Германией, которое позволяет гражданам Грузии легально работать в Германии в течение нескольких месяцев – главным образом, речь идет о работе в сельском хозяйстве.



По информации Государственного агентства трудоустройства, кандидаты, которые отобраны немецкой стороной, перед отъездом в Германию знакомятся с условиями, которые им предлагают работодатели, затем подписывается контракт, где оговорены все условия – рабочее время, зарплата, права и обязанности стороны, и способы решения спорных вопросов.



Основным партнером правительства Грузии является Федеральное агентство трудоустройства, которое отвечает за распределение поступившей рабочей силы.



«Грузинская сторона обязана донести до желающих работать в Германии всю информацию, помочь им составить заявки, а Федеральное агентство отбирает работодателей, которые получат возможность принять временных мигрантов. Агентство также располагает всеми рычагами, необходимыми для решения разногласий и рассмотрения претензий, в случае, если они обоснованы. Это еще раз подтверждает, насколько важно именно легальное трудоустройство, и создание нормальных условий для трудовой миграции» - заявили в Агентства трудоустройства Грузии.



По информации агентства, основные пункты соглашения довольно простые и предусматривают определение времени занятости, зарплату и время отдыха. В каждом конкретном случае конкретный работодатель предлагает свои условия, и все зависит от мигранта – в случае, если реальные условия не соответствуют обещанным, он может обратиться с претензиями к Федеральному агентству.



Месяц назад в СМИ Грузии появилась информация о том, что по крайней мере у части из трудовых мигрантов, условия, которые их встретили в Германии, значительно хуже обещанных.



В профсоюзах Грузии заявили, что группа из 24 граждан Грузии оказалась в тяжелых условиях – в частности им платят не 9 евро в час, как было обещано, а всего 3, кроме того, не соответствуют обещанным и условия проживания.



После того, как эта информация была обнародована, к делу подключилось Федеральное агентство, которое пообещало, что найдет трудовым мигрантам нового работодателя. Однако как оказалось, проблема до сих пор не решена.



В настоящее время в Германии официально на сезонных работах находится 7 групп, в которые входит 77 граждан Грузии.



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