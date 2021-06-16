

В мае 2021 года больше всего денег в Грузию перечислили из Италии

16.06.2021 17:13





В мае 2021 года из Италии в Грузию было перечислено 31,93 млн. долларов. Этим показателем Италия вернула лидерство по денежным переводам, которое в марте и апреле принадлежало России.



По данным Национального [центрального] банка Грузии, в мае 2021 года в Грузию в общей сложности было перечислено 187,7 млн. долларов (634,7 млн. лари), что на 42,4% больше, чем в мае 2020 года.



94,6% переводов приходится на 19 крупнейших стран-партнеров Грузии, из которых было перечислено более 1 млн. долларов.



Из Грузии за май 2021 года было перечислено 22,9 млн. долларов (77,3 млн. лари), что на 68,5% больше мая 2020 года.



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