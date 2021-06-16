

Авиакомпания «Армения» запускает регуярный рейс из Еревана в Батуми

16.06.2021 20:08





Авиакомпания «Армения» (Armenia LLC) приступает к выполнению сезонных чартерных рейсов из Еревана в Батуми, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.



Первый рейс авиакомпания осуществила вчера.



Рейсы Ереван — Батуми — Ереван будут выполняться один раз в неделю до 22 июня, а с 22 июня по 15 сентября два раза в неделю (оба рейса во вторник).



«Агентство гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития Грузии предоставило авиакомпании необходимое разрешение на выполнение многократных чартерных перевозок 11 июня 2021 года», — говорится в сообщении.



Грузия возобновила регулярное международное авиасообщение с 1 февраля 2021 года после годовой паузы.



Чтобы попасть в Грузию на самолете, иностранцы должны иметь при себе документ, подтверждающий полный курс вакцинации от коронавируса и отрицательный результат ПЦР-теста, либо только ПЦР-тестов, но при этом на третий день пребывания в стране следует сделать еще один тест.



Сегодня же было восстановлено движение поездов по маршруту Ереван-Тбилиси-Батуми, после того, как с 1 июня Грузия открыла сухопутные границы, закрытые с марта 2020 года. 16 июня первый за 15 месяцев пассажирский поезд доставил пассажиров из Еревана в Грузию.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





