

USAID предоставит Грузии грант на сумму 67 миллионов долларов

17.06.2021 16:56





Грантовое соглашение «О целях развития между США и Грузией» предусматривает выделение USAID около 67 миллионов долларов Грузии, — информацию распространяет пресс-служба парламента Грузии.



По данным ведомства, размер гранта может увеличиться до 330,5 миллиона долларов. Этот вопрос представил замминистра финансов Георгий Какауридзе на заседании парламентской комиссии по иностранным делам.



Согласно соглашению, соучастие Грузии составляет около 7,7 миллиона долларов, которая также увеличится с увеличением суммы гранта.



По словам докладчика Георгия Какауридзе, указанная сумма будет потрачена по нескольким направлениям.



«Для повышения устойчивости к внешним вредным воздействиям предусматривается 14,5 миллиона долларов, которые в ближайшие годы могут вырасти до 79,4 миллиона долларов.



Усиление подотчетного гражданам управления для укрепления демократических завоеваний. В этой области предусмотрено 25,9 миллиона долларов, включая верховенство закона, демократическое управление, политическую конкуренцию, гражданское общество, базовое образование и социальные услуги.



Создание инклюзивных, высокооплачиваемых и качественных возможностей трудоустройства в результате экономического роста. На это направление выделено 26,6 миллиона долларов», — говорится в информации пресс-службы парламента.





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