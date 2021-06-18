

Азиатский банк развития инвестирует 20 миллионов в зеленые облигации Грузинской железной дороги

18.06.2021 10:41





Азиатский банк развития инвестировал 20 миллионов долларов в зеленые облигации, выпущенные АО «Грузинская железная дорога».



По данным Азиатского банка развития, вырученные средства будут использованы для рефинансирования тиражированных евробондов, выпущенных для улучшения железнодорожных путей, и являются частью продолжающейся модернизации.



«Инвестиции АБР являются частью семилетней зеленых облигаций на сумму 500 миллионов долларов, выпущенной Грузинской железной дорогой. Это первая зеленая облигация, выпущенная грузинской государственной организацией и одновременно транспортной компанией в Грузии и на Южном Кавказе, которая будет зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже», — говорится в заявлении Азиатского банка развития.













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