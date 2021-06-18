

ВВП страны снизился на 4,5%

18.06.2021 12:38





По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, в первом квартале 2021 года объем ВВП в текущих ценах составил 11 275,7 миллиона лари, при этом снижение реального ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 4,5 процента.



Дефлятор валового внутреннего продукта увеличился на 6,8 процента. По данным Грузстата, в первом квартале 2021 года значительный вклад в спад внесли следующие отрасли: доставка еды (-54,0 процента), строительство (-19,4 процента), искусство, развлечения и досуг (-25,4 процента), операции с недвижимым имуществом (-6,4 процента), транспорт и складирование (-9,0 процента), администрация и сфера услуг (-34,0 процента).



Рост наблюдался в следующих секторах: финансовая и страховая деятельность (24,0 процента), горнодобывающая промышленность (50,3 процента), здравоохранение и социальные услуги (13,3 процента), оптовая и розничная торговля (3,9 процента), информация и коммуникация (16,8 процента).



При этом, по данным Грузстата, наибольшая доля в отраслевой структуре ВВП приходится на торговлю (14,9 процента) и операции с недвижимостью (11,8 процента). Следующие позиции занимают обрабатывающая промышленность (10,6 процента), государственное управление (8,3 процента), строительство (6,8 процента), сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство (6,6 процента), финансы и страхование (6,2 процента), транспорт и складское хозяйство (5,8 процента).



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





