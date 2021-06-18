

Новые ГЭС дают 19% энергогенерации Грузии

18.06.2021 16:20





ГЭС, построенные в последние 10 лет, вырабатывают 19% генерируемой в Грузии энергии выросла на 98% и составила 404 млн. квт.ч. В целом выработка энергии в мае выросла на 24% и составила 1, 2 млрд. квт.ч. и в этом показателе на новые, построенные в течение последних 10 лет гидроэлектростанции приходится 19%.



В отличие от 2020 года в мае 2021 года Грузия практически не использовала тепловые электростанции.



В 2010 году энерговыработка в Грузии составляло 10 млрд. квт.ч., тогда как потреблените – 8 ,4 млрд., излишки шли на экспорт.



В 2020 горду генерация выросла до 11, 1 млрд, однако потребление выросла значительно больше и составило 12, 1 млрд. квт.ч. – рост генерации составил 11%, потребления – 44%. Дефицит восполняется за счет импорта, главным образом, из Азербайджана и России.



При сохранении нынешних темпов роста экономики, энергопотребление к 20230 году вырастет до 17, 5 млрд. квт.ч. Если строительство крупных ГЭС не продолжится, то учитывая потери уже имеющихся станций, дефицит электроэнергии в Грузии достигнет 7 млрд. квт.ч. в год.



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