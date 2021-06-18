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В первом квартале 2021 года экономика Грузии сократилась на 4, 5%
18.06.2021 16:21
По подсчетам Грузстата, в первом квартале ВВП Грузии сократился на 4, 5% и составил 11, 2 млрд. лари.
В отчетный период больше всех спад был зафиксирован в таких секторах экономики, как гостиницы и рестораны (-54%), строительство (-19б4%) развлечения (-25, 4%), операции с недвижимостью - 6, 4%, транспорт и складирование - 9%, административная деятельность – 34%.
Рост зафиксирован в следующих секторах экономики – финансы и страхование (+24%), горнодобывающая промышленность (+50 3%), здравоохранение (+13 3%), торговля (+3, 9%), информатика и коммуникации (+16, 8%).
В структуре ВВП по-прежнему первое место занимает торговля – 14. 9%, затем следуют операции с недвижимостью (11, 8%), перерабатывающая промышленность (10, 6%), государственное управление (8, 3%), строительство (6, 8%), сельское хозяйство (6, 6%),
финансы и страхование (6, 6%), транспорт и складирование (5, 8%).
В первом квартале 2020 года ВВП Грузии вырос на 2 5%. Уточненные данные по первому кварталу текущего года будут опубликованы 15 ноября.
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