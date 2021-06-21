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Потребление электроэнергии производителем криптовалюты в Грузии увеличилось более чем на 500%
21.06.2021 11:59
Согласно статистике оператора рынка электроэнергии Грузии (ЭСКО), объем электроэнергии, потребляемой компанией по производству криптовалют «Би Эф Ди Си» (Bitfury Georgia), вырос почти на 534%.
Если в мае прошлого года Bitfury Georgia потратила 6,356 млн кВтч электроэнергии, то в этом году объем потребленной электроэнергии в мае составил 40,342 млн кВтч.
Согласно той же статистике, потребление электроэнергии в Грузии прямыми потребителями резко возросло.
10 компаний, которые в мае 2021 года потребили наибольшее количество электроэнергии:
- «Зестафонский завод ферросплавов»
- «Би Эф Ди Си» («BFDC») (Bitfury Georgia)
- «Азот Рустави»
- «ХайдельбергЦемент Джорджия»
- «Руставская Сталь»
- «Джорджиан Уотер и Пауэр»
- «Чиатурманганум Грузия»
- «Джи Ти Эм Групп» («GTM Group»)
- «Джеостиль»
- «Джеомеитеманс»
В общей сложности в мае 2021 года потребление электроэнергии в Грузии выросло на 23,9%.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребление электроэнергии в мае 2021 года в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) увеличилось на 32,4%.
Согласно опубликованной на сайте ЭСКО статистике, в прошлом месяце Абхазия потребила 222,041 млн кВтч электроэнергии, а в мае 2020 года - 167,622 млн кВтч.
Грузинская сторона предоставляет Абхазии бесплатно 40% электроэнергии, вырабатываемой Энгури ГЭС.
Майнинг криптовалюты в Абхазии вызвал дефицит электроэнергии, поэтому власти в декабре 2018 года запретили его. Однако это не дало результатов, и в сентябре 2020 года майнинг был легализован.
Но и таким образом нельзя было проконтролировать потребляемую майнерами электроэнергию и в начале декабря майнинг в Абхазии вновь был запрещен и правительство, используя жесткие административные меры уже пытается остановить нелегальную добычу.
Популярности майнинга в Абхазии способствует практически символическая цена на электроэнергию - 0,4 рубля [около 0,5 цента] за киловатт / час, а также и тот факт, что даже сбор такой невысокой платы в Абхазии уже много лет является проблемой.
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