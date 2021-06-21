

В Грузии продана с аукциона загородная дача Лаврентия Берия

21.06.2021 21:57





По сообщению министерства экономики Грузии, летняя резиденция бывшего наркома и министра внутренних дел СССР Лаврентия Берия в посёлке Коджори, недалеко от Тбилиси, продана с аукциона за 2 504 000 лари (примерно 800 тысяч долларов). Покупателем стала инвестиционная компания «Иберотель». Вместе с дачей, в собственность компании переходит 22560 квадратных метров земли несельскохозяйственного назначения.



Директор «Иберотель» Иване Барбакадзе заявил грузинскому порталу «Коммерсант», что пока точно не знает, как его компания использует здание, которое обветшало и пришло в негодность за постсоветские годы. Не исключено, что бывшая летняя резиденция главы советских спецслужб станет отелем. Тем более, что она расположена в живописном месте курортного района Коджори.



В советский период «дача Берия» после его осуждения и расстрела в 1953 году оставалась в собственности МВД СССР. После распада Советского Союза некоторое время там был детский лагерь. Затем резиденция была заброшена и обветшала, хотя по-прежнему привлекала внимание необычными архитектурными формами и поблекшей красотой, пишет Радио Свобода.



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