

Турнава: Летний туристический сезон будет лучше, чем это ожидалос

22.06.2021 16:19





Я думаю, нам нужно обсудить вместе с ночными клубами, какие существуют возможности помощи, эта индустрия действительно пострадала, - заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава по завершении заседания межведомственного координационного совета.



По ее же словам, летний туристический сезон будет лучше, чем это ожидалось.



«Я очень хорошо понимаю, что летний туристический сезон в условиях пандемии будет гораздо лучше, чем мы ожидали, однако, он все-таки не будет полноценным. Поэтому остается минимальное количество ограничений и, к сожалению, они распространяются на ночные клубы. По мнению наших эпидемиологов, ночные клубы относятся к одной из тех групп, что таят в себе риски. Я думаю, нам нужно обсудить вместе с ночными клубами, какие существуют возможности помощи, эта индустрия действительно пострадала, так же, как и другие индустрии. Как видно, дольше всего ограничения будут распространяться на этот сектор», - отмечает Турнава.



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