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Экспорт и импорт в Грузии с января по май – лидируют Китай и Турция
22.06.2021 16:32
Национальная служба статистики публикует предварительные данные по параметрам внешней торговли Грузии за период январь-май 2021 года.
Крупнейшими торговыми партнерами Грузии являются Турция — 758,1 миллиона долларов, Россия — 598,7 миллиона долларов и Китай — 552,0 миллиона долларов.
В январе-мае 2021 года доля десяти крупнейших стран-экспортеров в общем экспорте Грузии составила 78%.
Первое место в тройке крупнейших экспортеров товаров в Грузию с 262,5 миллионами долларов занимает Китай. На втором месте Россия — 205,3 миллиона долларов, на третьем – Азербайджан, 195,6 миллиона долларов.
При этом в январе-мае доля десяти крупнейших стран-партнеров по импорту в общем объеме импорта Грузии составила 70%.
В тройке лидеров по импорту Турция — 624,8 миллиона долларов, Россия — 393,4 миллиона долларов и Китай — 289,6 млн долларов.
По данным Национальной службы статистики, в январе-мае доля десяти крупнейших торговых партнеров в общем внешнеторговом обороте Грузии составила 71,6%.
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