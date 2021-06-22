

Экспорт и импорт в Грузии с января по май – лидируют Китай и Турция

22.06.2021 16:32





Национальная служба статистики публикует предварительные данные по параметрам внешней торговли Грузии за период январь-май 2021 года.



Крупнейшими торговыми партнерами Грузии являются Турция — 758,1 миллиона долларов, Россия — 598,7 миллиона долларов и Китай — 552,0 миллиона долларов.



В январе-мае 2021 года доля десяти крупнейших стран-экспортеров в общем экспорте Грузии составила 78%.



Первое место в тройке крупнейших экспортеров товаров в Грузию с 262,5 миллионами долларов занимает Китай. На втором месте Россия — 205,3 миллиона долларов, на третьем – Азербайджан, 195,6 миллиона долларов.



При этом в январе-мае доля десяти крупнейших стран-партнеров по импорту в общем объеме импорта Грузии составила 70%.



В тройке лидеров по импорту Турция — 624,8 миллиона долларов, Россия — 393,4 миллиона долларов и Китай — 289,6 млн долларов.



По данным Национальной службы статистики, в январе-мае доля десяти крупнейших торговых партнеров в общем внешнеторговом обороте Грузии составила 71,6%.



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