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Грузия попала в десятку крупнейших покупателей российской икры
22.06.2021 21:44
Грузия – в десятке крупнейших покупателей российской икры. Об этом говорится в исследовании Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка.
В документе указано, что экспорт российской икры на мировые рынки в 2020 году увеличился на 12% по сравнению с предшествовавшим годом, а за пять лет он вырос почти вдвое.
Самый сильный прирост спроса показали США: поставки увеличились с 4 тонн в 2016 году до 28 тонн в 2020 году, то есть на 640%.
Лидерство удерживает Украина (604 тонны), далее следуют Беларусь, Казахстан и Молдова. В первую десятку также входят Узбекистан, Азербайджан и Китай.
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