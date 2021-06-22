

Грузия попала в десятку крупнейших покупателей российской икры

22.06.2021 21:44





Грузия – в десятке крупнейших покупателей российской икры. Об этом говорится в исследовании Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка.



В документе указано, что экспорт российской икры на мировые рынки в 2020 году увеличился на 12% по сравнению с предшествовавшим годом, а за пять лет он вырос почти вдвое.



Самый сильный прирост спроса показали США: поставки увеличились с 4 тонн в 2016 году до 28 тонн в 2020 году, то есть на 640%.



Лидерство удерживает Украина (604 тонны), далее следуют Беларусь, Казахстан и Молдова. В первую десятку также входят Узбекистан, Азербайджан и Китай.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





