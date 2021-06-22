

ЕИБ выделил Грузии 50 млн евро на закупку вакцин и медицинского оборудования

22.06.2021 22:31





Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил правительству Грузии 50 млн евро на закупку вакцин от COVID-19 и другого медицинского оборудования, необходимого для лечения пациентов с коронавирусом. Эти средства ‒ часть пакета на сумму 100 млн евро, предоставленного банком ЕС для поддержки системы здравоохранения Грузии во время COVID-19.



В 2020 году ЕИБ предоставил займы и гарантии на 210 млн евро для поддержки системы здравоохранения Грузии и восстановления экономики страны после пандемии COVID-19. Этот пакет поддержки включал в себя 100 млн евро, инвестированных в сектор здравоохранения Грузии, и 110 млн евро, предоставленных грузинским финансовым учреждениям для кредитования местных микро-, малых и средних предприятий.



Поддержка ЕИБ в прошлом году дала возможность модернизировать пять ключевых больниц и клиник, закупить современное медицинское оборудование, а также помогла грузинским банкам предоставить кредиты местным компаниям для поддержания сотрудников, развития бизнеса и решения проблем с ликвидностью.



Также Европейский инвестиционной фонд выделил дополнительные 250 млн евро в качестве гарантий для восстановления экономики Грузии. Эти гарантии исходят от InnovFin, совместной инициативы ЕИБ и Европейской комиссии по поддержке инновационных малых и средних предприятий в ЕС и странах-партнерах.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





