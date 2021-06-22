

ЕБРР инвестирует 50 млн долларов в «экологическую облигацию» в Грузии

22.06.2021 22:35





Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал 50 млн долларов в первую «зеленую» облигацию, выпущенную Грузинской железной дорогой – государственной железнодорожной компанией Грузии. Облигация с семилетним сроком погашения доступна на Лондонской фондовой бирже.



Грузия использует вырученные средства для рефинансирования существующих облигаций Грузинской железной дороги, срок погашения которых истекает в 2022 году, а также на финансирование экологических проектов в стране.



«Это важная сделка для Грузинской железной дороги и Грузии. ЕБРР планирует расширить масштабы своего «зеленого» финансирования в регионе, чтобы помочь странам и предприятиям свести углеродные выбросы к нулю», – сказала Екатерина Мирошник, директор ЕБРР и руководитель отдела инфраструктуры Евразии.



ЕБРР – ведущий институциональный инвестор в Грузии. Банк инвестировал более 4 млрд евро в 262 проекта в финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом секторах. 79 процентов этих инвестиций приходятся на частный сектор.



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