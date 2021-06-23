

Минэкономики: участятся авиарейсы в Грузию по семи направлениям

23.06.2021 12:20





Оперирующие на авиационном рынке Грузии компании увеличивают частоту регулярных полетов, сообщает министерство экономики и устойчивого развития Грузии.



Согласно заявкам, полученным Агентством гражданской авиации, регулярные полеты по существующим направлениям будут выполняться со следующей частотой:



В период с 15 до 25 июля авиакомпания FlyDubai планируется выполнить 19 дополнительных рейсов в направлении Дубай – Тбилиси – Дубай.



С 1 июля до 11 сентября авиакомпания Qatar Airways планирует добавить три частоты в направлении Доха – Тбилиси –Доха и в указанный период в целом рейсы будут выполняться частотой 10 раз внеделю.



С 1 июля до 29 августа авиакомпания Uzbekistan Airways планирует добавить 1 частоту в неделю – всего три раза в неделю.



С 20 июня до 24 октября казахский лоукостер FlyArystan добавит 1 частоту в направлении Нур – Султан – Кутаиси – Нур – Султана. Соответственно, рейсы поуказанному маршруту будут выполняться три раза в неделю.



Авиакомпания также увеличивает частоту полетов в направлении Актау – Кутаиси – Актау. С 5 июля до 25 октября авиарейсы будут выполняться четыре раза в неделю, вместо трех.



С 1 июля до 12 сентября авиакомпания Belavia планирует добавить четыре частоты на воздушной линии Минск –Батуми – Минск. В целом регулярные рейсы в указанном направлении будут выполняться частотой 18 раз в неделю.



С 24 июня до 28 октября украинский лоукостер SkyUp Airlines планирует добавить одну частоту в направлении Одесса – Тбилиси – Одесса. Полеты по указанному маршруту выполнялись два раза в неделю. Агентство гражданской авиации уже выдало авиакомпаниям соответствующие разрешения.



На сегодняшний день иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста или же должны представить документ, подтверждающий, что человек прошел полный курс вакцинации от коронавируса любым препаратом. Пересечь сухопутную границу страны можно с документом о полном курсе вакцинации и с отрицательным ПЦР-тестом.



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