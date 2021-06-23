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Зеленский: Украина и Грузия намерены увеличить товарооборот на 25% в 2021 году
23.06.2021 16:43
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Грузия планируют активизировать торгово-экономическое сотрудничество и увеличить товарооборот между странами в 2021 году на 25%.
"Грузия для нас - важный торговый партнёр. Я уверен, что вопреки пандемии коронавируса мы уже в этом году активизируем торгово-экономическое сотрудничество. Позитивной тенденцией станет увеличение товарооборота на 25%. Это будет одним из главных заданий совместной украино-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества", - заявил Зеленский во время совместного брифинга с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в среду в Киеве.
По словам Зеленского, проведение очередного заседания по вопросам торгово-экономического сотрудничества запланировано на сентябрь.
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