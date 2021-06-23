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Ночные клубы получат помощь от мэрии на следующей неделе
23.06.2021 17:14
По словам заместителя мэра Тбилиси Андрия Басилая, ночные клубы получат обещанную мэрией помощь на следующей неделе.
Как заявил Басилая, возникли определенные технические проблемы, из-за которых процесс затянулся.
«Были проблемы технического характера, но сейчас они устранены, зачисления начнутся в конце недели или, самое позднее, в начале следующей недели. Речь идет о более чем 600 человек и нескольких десятках организаций», - заявил Басилая.
Напомним, мэрия Тбилиси выделила 2 миллиона лари для оказания помощи ночным клубам и их сотрудникам.
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