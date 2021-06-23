

Из-за пандемии в Грузии закрылись 40% ресторанов

23.06.2021 17:17





По словам вице-президента Ассоциации рестораторов Грузии Шоты Бурджанадзе, изменилась также и специфика ресторанного бизнеса – сейчас более или менее спросом пользуются небольшие рестораны, так как из-за ковид-ограничений большие застолья не проводятся.



«Часть ресторанов, в особенности, рассчитанные на свадьбы, поминки, и другие массовые мероприятия, закрылись по этой причине. Другие не выдержали самого факта, что они могли работать несколько месяцев за полтора года, к тому же с серьезными ограничениями. Для выживания у бизнеса не было никаких возможностей и сейчас мы стоим перед риском потери ценных кадров, которые работали в ресторанном бизнесе» - заявил он.



По его словам, ситуация в секторе настолько сложная и неясная, что рестораны пока не спешат открываться, и если вдруг сейчас количество туристов действительно достигнет допандемийных показателей, то имеющихся работающих ресторанов для их обслуживания никак не хватит.



«Возможно, что росту ресторанного бизнеса будет способствовать и отмена комендантского часа с 1 июля, так как это ограничение мешало нормальной работе ресторанов. Каждый лишний час работы позволит привлечь дополнительное количество потребителей. Но учитывая большое количество ресторанов в Грузии и их высокую зависимость от иностранных туристов, то естественно, что определенной части заведений не поможет и отмена комендантского часа» - считает Шота Бурджанадзе.



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