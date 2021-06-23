

Тбилиси принимает "ангелов-инвесторов"

23.06.2021 18:21





Эстонские, литовские и латышские так называемые «ангелы-инвесторы» прибыли в Тбилиси. Целью визита является укрепление культуры «ангелов-инвесторов» в Грузии и популяризация инвестиционного потенциала Тбилиси путем повышения интереса и создания дополнительных возможностей для вложения в местный бизнес.



Первая встреча в рамках двухдневного визита прошла сегодня в гостинице «Стамба», на которой присутствовал заместитель мэра Тбилиси Андрия Басилая.



«Хочу отметить, что Emerging Europe поставили Тбилиси на первое место в категории экономического потенциала. Кроме того, Тбилиси занял первое место в рейтинге экономической эффективности FDI Intelligence «Городов будущего Европы. Такое признание и высокие оценки позволяют мне сказать, что Тбилиси - это неосвоенная территория для ведения бизнеса, который предлагает новые возможности молодым инвесторам в сфере технологий», - сказал Андрия Басилая.



Визит «ангелов-инвесторов» включает встречи с представителями местного технологического бизнеса (стартапов, малых и средних компаний), панельные дискуссии с представителями государственного и частного секторов, семинары, презентации, нетворкинг и так далее.



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