

Грузия ведет переговоры с авиакомпаниями UIA и Belavia

23.06.2021 20:56





Грузинская сторона ведет переговоры с целью привлечения украинских и белорусских авиакомпаний в Кутаисский международный аэропорт, сообщила заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.



Чиновница отчиталась о своей онлайн-встрече с представителями украинского лоукостера SkyUp Airlines, авиакомпании Ukraine International Airlines (UIA), а также белорусской авиакомпании Belavia.



«У нас были очень позитивные переговоры с авиакомпаниями Украины и Беларуси. Основное внимание было уделено тому, чтобы указанные авиаперевозчики начали выполнять регулярные рейсы в Кутаисский международный аэропорт. Обновленный аэропорт Кутаиси дает нам больше возможности принимать туристов как в Имеретии, так и в других регионах Грузии», — сказала Квривишвили.



По ее словам, переговоры начнутся также с авиаперевозчиками других стран с тем, чтобы они начали полеты в Кутаиси и из Кутаиси.



Квривишвили также считает, что «в Грузии очень хорошая тенденция восстановления авиации и туризма».





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