

Социальные предприниматели в Грузии получили гранты ЕС

24.06.2021 21:57





Двенадцать молодежных стартап-проектов получат гранты ЕС в рамках проекта EU4Youth «Социальное предпринимательство в Армении и Грузии (SEAG)». Они были отобраны из 68 стартапов, которые приняли участие в грантовом конкурсе проекта SEAG, стартовавшем в декабре 2020 года.



Победители работают в гостинично-ресторанном бизнесе, сфере туризма, ремесел, производства игрушек, образования, моды и механизации сельского хозяйства. Эти предприятия также выполняют социальные задачи, такие как защита окружающей среды, защита культурного наследия, трудоустройство, ресоциализация юных правонарушителей, образование, интеграция этнических меньшинств, социальное пространство и вовлечение людей с ограниченными возможностями.



Первые семь контрактов на получение гранта были подписаны 16 июня на площадке одного из проектов-победителей – в социальном кафе Cafune в Рустави. Вскоре будут подписаны остальные пять контрактов, после чего начнется реализация проектов.



Финансируемый ЕС проект «Социальное предпринимательство в Армении и Грузии (SEAG)» реализуется с января 2020 года в рамках инициативы EU4Youth организацией Mercy Corps Europe в партнерстве с Ассоциацией бизнес-консалтинговых организаций Грузии (ABCO) и Принципы развития армянских НПО. Основная цель проекта SEAG – укрепить социальный предпринимательский потенциал молодых людей в возрасте 18-29 лет в Армении и Грузии.



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